В Новосибирске загорелся частный дом: под завалами нашли мертвого мужчину

Дом тушили около 2 часов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник, 9 февраля, на улице Лескова в Новосибирске загорелся частный дом. Под завалами пожарные нашли мертвого мужчину.

— Сообщение о пожаре поступило около 6:00. На улице Лескова загорелся одноэтажный дом из бруса и дощатая пристройка-кухня, которые были под одной крышей. За 18 минут пожарные ликвидировали открытый огонь, до 8 утра разбирали и проливали обгоревшие конструкции. Под завалами пристройки обнаружен мужчина без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают дознаватели МЧС и Следственный комитет.

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