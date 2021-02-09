Пробки в Новосибирске 9 февраля 2021 года: город встал в 10-балльном заторе

Движение затруднено во всем городе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С самого утра автомобилисты долго добираются до офисов — причиной стали пробки в Новосибирске 9 февраля 2021 года. По данным «2Гис», уровень заторов достиг максимальных 10 баллов.

Самая длинная пробка, в 9 километров, растянулась по улице Большевистской от станции метро «Речной вокзал» до остановки «Поселок РМЗ». Затруднено движение также на улицах Кедровой, Фадеева, Богдана Хмельницкого, Мочищенском шоссе, Татьяны Снежиной, Волочаевской, Широкой, Станиславского, Ватутина и Немировича-Данченко. На дорогах случилось несколько ДТП.

В Новосибирске рекордные 10 баллов. Фото: "2Гис".

— Как обычно стоим, по полтора часа уходит, чтобы доехать до метро.

— Даже ДПС застрял в пробках.

— На дорогах очень скользко, будьте осторожны! — пишут водители в «2Гис».

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