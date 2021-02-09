Выставка строительных материалов для застройщиков и оптовиков

Фото предоставлено организаторами выставки.

Руководитель проекта Мария Золотухина уверена: Сибирская строительная неделя актуальна, как никогда. Нестабильность, связанная с пандемией, новые акценты в запросах покупателей и растущий интерес к недвижимости - все это определяет повышенную активность компаний на рынке.

- Мария, с чем связан рост рынка?

- Прежде всего с господдержкой - субсидированием процентной ставки по кредитам застройщиков и продлением программы льготной ипотеки. Аналитики говорят о растущем интересе россиян к строительству частных домов, вложению свободных денег в недвижимость. Курс на импортозамещение стимулирует развитие отечественного рынка стройматериалов и оборудования. Самое время занимать свободные места! Кстати, к нам сейчас обращаются компании из разных уголков России с просьбой помочь в организации представительств. Но есть на рынке игроки, которые тяжело пережили ограничения, период стагнации середины прошлого года. Мы оказываем им поддержку и даем возможность принять участие в выставке на особых условиях.

Фото предоставлено организаторами выставки.

- Таким компаниям есть смысл участвовать?

- Выставка объединяет ведущих игроков стройиндустрии и отраслевых экспертов. Состоится форум дизайнеров и архитекторов, подписание знаковых для отрасли соглашений с участием ГК «Развитие Сибирь», ХК «Сибирский цемент» и НГУ. Специализированные конференции, например, для строительно-монтажных организаций, HR-специалистов строительных компаний позволяют повысить профессиональные компетенции и эффективность работы.

Выставка - хорошая возможность изучить тенденции рынка, найти свободные ниши, определиться с перспективами развития бизнеса и наладить деловые связи. Мы приглашаем к нам всех и гарантируем полную безопасность работы. Мероприятие организовано в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора!

ООО «Центр Экспо»

Тел. (383) 363-00-63

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