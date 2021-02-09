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Общество

В прокуратуре рассказали, какой ущерб принесли новосибирцам телефонные мошенники

С каждым годом число таких преступлений растет
Надежда РЫЖКИНА
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За 2020 год новосибирцы перевели мошенникам суммарно почти миллиард рублей.

За 2020 год новосибирцы перевели мошенникам суммарно почти миллиард рублей.

Фото: Александр Новиков

Названа сумма ущерба, которую телефонные мошенники причинили жителям Новосибирской области. В областной прокуратуре подсчитали, что за 2020 год сибиряки перевели аферистам более 900 миллионов рублей.

— С каждым годом сумма ущерба, как и количество преступлений, растет. Так, в 2018 году было зарегистрировано более двух тысяч преступлений, в 2019 — более пяти тысяч, а в 2020 их было уже одиннадцать тысяч. Только в январе 2021 года айти-мошенники похитили у новосибирцев 13 миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Раскрывать телефонные преступления и противостоять им намного сложнее, чем всем остальным, отмечают в прокуратуре. Однако, несмотря на сложности, мошенников устанавливают и наказывают. По результатам расследования в 2020 году в суды направлены уголовные дела о совершении более тысячи таких преступлений, к уголовной ответственности за них привлечено 744 человека.

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