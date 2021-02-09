В прокуратуре рассказали, какой ущерб принесли новосибирцам телефонные мошенники

За 2020 год новосибирцы перевели мошенникам суммарно почти миллиард рублей. Фото: Александр Новиков

Названа сумма ущерба, которую телефонные мошенники причинили жителям Новосибирской области. В областной прокуратуре подсчитали, что за 2020 год сибиряки перевели аферистам более 900 миллионов рублей.

— С каждым годом сумма ущерба, как и количество преступлений, растет. Так, в 2018 году было зарегистрировано более двух тысяч преступлений, в 2019 — более пяти тысяч, а в 2020 их было уже одиннадцать тысяч. Только в январе 2021 года айти-мошенники похитили у новосибирцев 13 миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Раскрывать телефонные преступления и противостоять им намного сложнее, чем всем остальным, отмечают в прокуратуре. Однако, несмотря на сложности, мошенников устанавливают и наказывают. По результатам расследования в 2020 году в суды направлены уголовные дела о совершении более тысячи таких преступлений, к уголовной ответственности за них привлечено 744 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru