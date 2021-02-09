Погода в Новосибирске на 9 февраля 2021 года: когда придет похолодание

В Новосибирске снова будет ниже -10 градусов.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске 9 февраля 2021 года: в течение дня в городе похолодает. По-прежнему продолжится снегопад и сильный ветер. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.
— И ночью, и днем в Новосибирске будет около -12…-14 градусов. Ожидается облачность, небольшой, ночью мокрый снег, метель. На дорогах заносы, местами гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 местами порывы до 18, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
В Новосибирской области ночью температура будет около -12…-17, при прояснениях до -23 градусов, а днем — -10…-15, местами до -22.
По прогнозу «Яндекса», будет небольшой снег, а протяжении всего дня ожидается температура около -15…-18 градусов.
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