Погода в Новосибирске на 9 февраля 2021 года: когда придет похолодание

В Новосибирске снова будет ниже -10 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 9 февраля 2021 года: в течение дня в городе похолодает. По-прежнему продолжится снегопад и сильный ветер. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

— И ночью, и днем в Новосибирске будет около -12…-14 градусов. Ожидается облачность, небольшой, ночью мокрый снег, метель. На дорогах заносы, местами гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 местами порывы до 18, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью температура будет около -12…-17, при прояснениях до -23 градусов, а днем — -10…-15, местами до -22.

По прогнозу «Яндекса», будет небольшой снег, а протяжении всего дня ожидается температура около -15…-18 градусов.

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