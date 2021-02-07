Сибирячка ищет доноров для кошки, заболевшей раком

Сибирячка спасла кошку из мусорного пакета. Фото: личный архив

Татьяна Степанова, преподаватель КузГТУ, ищет донора крови для своей кошки в Новосибирске. В воскресенье, 7 февраля женщина опубликовала объявление в соцсети.

— Пэрис мы нашли 26 октября 2007 года, услышала писк из мусорного контейнера. Она была новорожденная, с пуповиной, еще мокрая, лежала в пакете из супермаркета. На улице уже стояли морозы, я ее спасла и выкормила искусственно, — рассказала Татьяна Степанова.

Преподаватель экономфака Татьяна назвала кошку Пэрис в честь любимого города Парижа. Через 13 лет ветврачи обнаружили у Пэрис рак печени, который мог развиться из-за преклонного возраста. Хозяйка кошки стала искать клинику для операции. В Кузбассе такой не нашлось, откликнулись новосибирские ветеринары из клиники БЭСТ. И теперь Татьяне и ее кошке нужна помощь сибиряков

— Мы срочно ищем донора — кота/кошку не старше 5 лет, группа крови любая, вес животного от 4 килограммов. Без донора крови нас не возьмут на операцию, — рассказала Татьяна Степанова.

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