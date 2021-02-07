«Сел в электричку и исчез»: в Новосибирской области пропал мужчина со шрамом на лбу

Особая примета мужчины - шрам на лбу. Фото: поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 32-х летнего Михаила Леонидовича Меркушина. Мужчина ушел из дома 29 января и до сих не выходил на связь с близкими.

— В этот день он сел в Черепаново на электричку до Новосибирска и поехал на работу. После этого перестал выходить на связь. В социальных сетях и мессенджерах не появлялся, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель отряда.

Известно, что Михаил ростом 185 сантиметров, худощавого телосложения. У него светло-русые волосы и голубые глаза.

— Из особых примет — шрам на лбу. — говорится в ориентировке от волонтеров.

Выходя из дома Михаил был одет в коричневую куртку, синие джинсы и черные ботинки. На голове была черная в синюю полоску вязанная шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Михаила Меркушина, просим позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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