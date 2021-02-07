Сними меня тоже: страус из новосибирского зоопарка, который очень любит фотографироваться, рассмешил соцсети

Страус не давал снимать соседа. Фото: скриншот из видео
Страусы из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило рассмешили социальные сети. Они попали в объектив пенсионерки и постоянной посетительницы Анны Новиковой. Страусы сейчас живут в теплом вольере и продолжают радовать сибиряков.
— Один вон кушает, а другой мне снимать мешает, — говорит за кадром Анна.
На видео видно, что один из страусов спокойно обедает и не отвлекается на камеру. Второму же захотелось внимания. Он подошел к стеклу и начал позировать, при этом активно закрывая своего соседа.
Куда бы Анна не поворачивала камеру, страус всюду шел за ней.
Пользователи социальных сетей рассмешило такое поведение птицы:
— Какой забавный, улыбается тебе.
— Ну просто звезда голливудская!
— Красивый! И глаза, и реснички!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru