Сними меня тоже: страус из новосибирского зоопарка, который очень любит фотографироваться, рассмешил соцсети

Страус не давал снимать соседа. Фото: скриншот из видео

Страусы из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило рассмешили социальные сети. Они попали в объектив пенсионерки и постоянной посетительницы Анны Новиковой. Страусы сейчас живут в теплом вольере и продолжают радовать сибиряков.

— Один вон кушает, а другой мне снимать мешает, — говорит за кадром Анна.

На видео видно, что один из страусов спокойно обедает и не отвлекается на камеру. Второму же захотелось внимания. Он подошел к стеклу и начал позировать, при этом активно закрывая своего соседа.

Куда бы Анна не поворачивала камеру, страус всюду шел за ней.

Пользователи социальных сетей рассмешило такое поведение птицы:

— Какой забавный, улыбается тебе.

— Ну просто звезда голливудская!

— Красивый! И глаза, и реснички!

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