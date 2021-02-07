«Может сорвать крыши и провода»: МЧС предупредило о сильном ветре в Новосибирске

Спасатели просят быть аккуратнее на дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Новосибирске. Такой прогноз дали синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 20 метров в секунду, в области порывы ветра составят до 22 метров в секунду. Во второй половине дня пойдет мокрый снег, на дорогах будет гололед, — обещают новосибирские синоптики.

В связи с этим региональное МЧС предупреждает об опасностях, которые могут возникнуть из-за сильного ветра.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели просят сибиряков быть внимательнее на дорогах и не оставлять детей на улице без присмотра.

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