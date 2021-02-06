В Новосибирске таксист на полном ходу сбил пешехода и влетел в столб

В Новосибирске водитель иномарки сбил мужчину, а потом врезался в столб. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске водитель иномарки сбил мужчину, а потом врезался в столб. ДТП произошло днем 5 февраля. Авария попала на запись видеорегистратора другого автомобилиста, позже ролик оказался в соцсетях.

— Около 11 часов дня 47-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал по улице Красный проспект, со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Орджоникидзе. Около дома №31 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он сбил 64-летнего мужчину, переходившего дорогу, а после этого врезался в световую опору, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате ДТП пострадавший мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, травмами головы и лица. Сейчас по данному ДТП возбуждено уголовное расследование.

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