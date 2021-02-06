Иностранные СМИ опубликовали материалы ЦРУ об экстрасенсорных экспериментах новосибирских ученых

Материалы об экстрасенсорных исследованиях новосибирских ученых опубликовала на своих страницах иностранная пресса. Фото: Евгения ГУСЕВА

Материалы об экстрасенсорных исследованиях новосибирских ученых опубликовала на своих страницах иностранная пресса — они базируются на рассекреченной докладной записке, созданной, якобы, агентом ЦРУ в 1991 году. В частности, британское издание «Daily Mail» упоминает в своем материале о Советском институте клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ), который располагается в Новосибирске, а также о двух новосибирских ученых: Константине Бутейко и Влаиле Казначееве.

Ссылаясь на эту записку, издание пишет, что американская разведка верила в то, что советские ученые научили передавать на расстоянии мысли и чувствовать предметы еще в 80-х.

Метод Бутейко, как сообщается в докладе, заключался в том, чтобы достичь физической передачи биоэнергии пациентам. Это должно было помочь им в лечении таких болезней как астма или пневмония. Проводились такие сеансы весьма необычно: добровольцев сажали посреди комнаты между двумя вогнутыми зеркалами, в то время как ученые пытались издалека «передать психическую энергию» пациенту. Считалось, что зеркала помогут эту «психическую энергию» сфокусировать. Казначеев же, описывается в этом докладе, как автор научных работ, в которых ученые пытались физически передавать друг другу образы разных геометрических фигур, таких как, например, квадраты или круги.

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