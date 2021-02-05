Купить любимую газету сибиряки по-прежнему могут в киосках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Сибирское агентство «Экспресс» подало заявление о банкротстве, однако это не значит, что новосибирцы останутся без свежего номера «Комсомолки». Сеть киосков приобрела компания ИНТЭГО-Пресс.

- Мы начали переговоры по покупке сети в Новосибирске еще в ноябре 2019 г., но неопределенность со статусами НТО, планы реформирования уличной торговли в городе в рамках подготовки к молодежному чемпионату по хоккею, не давали нам возможности оценить перспективы планируемых инвестиций. В начале текущего года ситуация в целом начала стабилизироваться и мы вновь вернулись к переговорному процессу, - подчеркнул Алексей Петров, генеральный директор ИНТЭГО-Пресс. - Ведь для нас - распространение печатных изданий - это профильный бизнес, которым мы занимаемся уже более 20 лет и мы, как никто другой, понимаем важность сохранения «классических» мест по продаже прессы – киосков.

Что же в ближайшем времени ждет новосибирцев? Совскем скоро киоски отремонтирует, и сибиряки смогут там найти куда больше продукции. Не потеряют свою работу и продавцы:

- Все киоскеры СА «Экспресс» будут приняты на работу в наше предприятие. По сути, для уже наших сотрудников ничего не изменится, - пообещал Алексей Геннадьевич. - Мы уверены, что наше развитие и консолидация в Новосибирске принесет стабильность в регион, даст возможность всем местным издателям сохранить объемы тиражей издаваемых газет и журналов, а жители Новосибирска всегда будут иметь доступ к максимальному ассортименту свежей прессы

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