Под Новосибирском столкнулись фура и иномарка: погиб водитель легкового авто

Под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: УГИБДД по Новосибирской области

Под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. В Барабинском районе столкнулись иномарка и грузовик — погиб водитель легкового авто.

В Барабинском районе столкнулись иномарка и грузовик. Фото: УГИБДД по Новосибирской области

— Сегодня, 5 февраля, около половины двенадцатого дня, на 1163 км федеральной автодороги «Иртыш» 59-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», ехавший в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов. — В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Водитель погиб на месте происшествия. Фото: УГИБДД по Новосибирской области

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru