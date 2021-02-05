В Новосибирске от коронавируса скончались еще 7 человек: что о них известно

Самому старшему из умерших было 87 лет. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 5 февраля, стало известно, что от коронавируса за последние сутки умерли еще 7 пациентов новосибирских больниц. В основном это люди пожилого возраста.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 65 лет, 87 лет, двоим было по 69 лет и женщины в возрасте 60 и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 267 человек, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 98 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 23 пациента.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 32 917 новосибирцев, в том числе у 1849 детей, выздоровели 30 587 пациентов.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах следует носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

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