Новосибирскому студенту прислали детское кресло с наркотиками внутри

Внутри посылки оказался почти килограмм психотропного препарата.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске в службу доставки пришла необычная посылка, которая заинтересовала полицейских. 21-летнему парню прислали детское кресло, внутри которого оказались наркотики. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— В помещении транспортной компании обнаружена посылка — детское кресло, внутри которого были спрятаны два пакета с психотропным веществом амфетамин общей массой 958,1 грамм. Наркотик изъят. Получатель посылки — 22-летний новосибирец, не судимый, не работающий участник преступной группы, сбывающий наркотики через интернет, через тайники-закладки, — сообщил КП-Новосибирск источник.
В отношении сибиряк возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Парень был арестован. Проводится расследование.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru