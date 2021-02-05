Новосибирскому студенту прислали детское кресло с наркотиками внутри

Внутри посылки оказался почти килограмм психотропного препарата. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске в службу доставки пришла необычная посылка, которая заинтересовала полицейских. 21-летнему парню прислали детское кресло, внутри которого оказались наркотики. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В помещении транспортной компании обнаружена посылка — детское кресло, внутри которого были спрятаны два пакета с психотропным веществом амфетамин общей массой 958,1 грамм. Наркотик изъят. Получатель посылки — 22-летний новосибирец, не судимый, не работающий участник преступной группы, сбывающий наркотики через интернет, через тайники-закладки, — сообщил КП-Новосибирск источник.

В отношении сибиряк возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Парень был арестован. Проводится расследование.

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