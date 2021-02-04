«А если бы упала на маму с ребенком?»: в Новосибирске на иномарку рухнула глыба льда

На машину рухнула глыба льда, сошедшая с балкона квартиры на 9 этаже. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске на машину рухнула глыба льда, сошедшая с балкона квартиры на 9 этаже. Инцидент произошел утром 4 февраля, около дома № 13 на улице Телевизионной в Кировском районе. Произошедшее попало на видео, позже ролик оказался в сети.

— Хорошо что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди, — цитирует паблик Вконтакте «АСТ-54» хозяев пострадавшего авто.

На кадрах опубликованного ролика видно, что сначала на автомобиль упала одна льдина, а буквально через секунду еще одна. Причем буквально за несколько секунд до произошедшего рядом проходили мама с ребенком.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что прохожим действительно очень повезло избежать такой беды. А хозяевам машины, по мнению людей, теперь придется потратить очень много денег на ее ремонт:

— Это чудо, что люди успели прямо на последних секундах.

— Снег, конечно, там должны были чистить, но и машины у нас зимой под окна лучше не ставить.

— После этого начнешь бояться ходить около собственного дома.

— Теперь они на ремонт половину стоимости машины потратят, — пишут люди.

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