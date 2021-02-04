Глава управления предпринимательства мэрии Новосибирска подал в отставку

Глава управления предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Леоненко ушел в отставку. Фото: https://zsnso.ru/

Глава управления предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Леоненко ушел в отставку. Об этом стало известно сегодня, 4 февраля.

— Максим Леоненко подал в отставку по собственному желанию. Анатолий Евгеньевич подписал его заявление об увольнении, — пояснил КП-Новосибирск пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Напомним, Максим Леоненко родился в 1981 году, окончил физико-математический лицей в Усть-Каменогорске, после чего поступил в НГТУ. В 2010 году он стал депутатом Заксобрания Новосибирской области, а в 2018 году он занял должность начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска. Кто займет этот пост после его отставки пока что неизвестно.

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