Новосибирец избил фельдшера скорой за вопросы его девушке, выпавшей из окна

Напавший на фельдшера мужчина, по словам врачей, был в алкогольном опьянении. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Утром в четверг, 4 февраля, новосибирец побил фельдшера «скорой помощи». Произошло все на улице Петухова: врачи приехали на вызов к девушке, которая выпала из окна третьего этажа. Сибирячка осталась жива и вернулась к квартиру к своему молодому человеку. Мужчина напал на одного из врачей из-за того, что ему не понравились вопросы о травмах его девушки.

— Случай был сегодня в 6 утра. Врачи выехали на вызов на улицу Петухова. Когда реанимационная бригада прибыла, женщина уже вернулась с улицы домой. Врачи стали задавать вопросы, как она получила травму. Это вызвало агрессию у ее молодого человека, который был, как и девушка, в состоянии алкогольного опьянения. Поначалу врачи вроде бы замяли конфликт. Но когда уже шли к лифту с девушкой, мужчина схватил последнего, невысокого фельдшера, который даже не участвовал в разговоре, и ударил его по лицу. Фельдшер доставили в стационар: у него гематома вокруг глаза и подозрение на сотрясение мозга, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова.

В ГУ МВД по Новосибирской области приняли заявление от пострадавшего врача.

— Гражданин обратился в отдел полиции. Заявление принято, проводится расследование, — сообщили КП-Новосибирск в областном ГУ МВД.

Напомним, в декабре 2020 года сибиряк, живущий на улице Петухова, также избил врача «скорой помощи», приехавшего на вызов к его сыну. Мужчине не понравилось, что реаниматолог зашел в квартиру без бахил.

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