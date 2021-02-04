В Бердске вспыхнула «ГАЗель» с цветами

"ГАЗель" загорелась на Вокзальной улице в Бердске. Фото: Сергей Болдырев.

В Бердске вечером 3 февраля загорелась «ГАЗель» с цветами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 22:37 на улице Вокзальной в Бердске загорелся автомобиль «ГАЗель Некст». В результате пожара огонь повредил кузов. Полностью ликвидировали пожар в 23:01, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бердску Николай Степоненков рассказал подробности пожара.

— В рефрижераторе внутри «ГАЗели» замкнуло провод, из-за чего произошло возгорание. Пожар вовремя обнаружили, остановили машину и выгрузили коробки. Часть цветов повредил огонь, а из людей никто не пострадал, — сообщил КП-Новосибирск Николай Степоненков.

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