Аналитики рассказали, что родителей учеников не устраивает в работе школ

Большинство родителей не до конца удовлетворены работой школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики Росстата рассказали, сколько родителей недовольны работой школ. Оказалось, в России нет никаких нареканий только у 28,5% родителей.

— По региональной статистике, больше всего довольных родителей в Новосибирской области — 59,5%, следом идут Курская и Тамбовская область ( по 50%). А меньше всего довольных в Ингушетии(6,6%), Магаданской области (9,4%) и Москве (10,3%), — сообщает издание NEWS.ru.

Выяснилось, что больше всего родителей беспокоит неправильная методика обучения, из-за которой дети слишком нагружены и много времени проводят за учебой. Претензии вызвали также питание в столовых и неспособность школьных медсестер оказать первую помощь. Досталось также онлайн-обучению, которое вредит глазам детей.

Зампредседателя общественного совета при Минпросвещения Майя Пильдес предположила: недовольство отцов и матерей вызвано тем, что они не готовы сами вкладываться в воспитание и образование ребенка.

— Родителям следует готовить ребенка к будущей учебе, развивать в нем усидчивость, привычку трудиться и умение общаться со взрослыми. В вузах — улучшить подготовку будущих преподавателей, а работающим учителям следует повышать квалификацию, — сообщила NEWS.ru Майя Пильдес.

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