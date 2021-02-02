Грязь превратилась в человеческое лицо: в новосибирской автомастерской сделали мистическое фото

Вы тоже рассмотрели в отпечатке человеческое лицо? Фото: Никита Крицкий.

Загадочный случай произошел в автомастерской одного из салонов Новосибирска. На фото, сделанном там, в отпечатке от шин четко можно разглядеть человеческое лицо.

Хозяин автомобиля не знает про мистический след. Фото: Никита Крицкий.

— Этот след мы увидели случайно. Вчера на работе я делал снимки ремонтного цеха. Потом загрузил фото на компьютер, и мы с ребятами рассмотрели это. Кто-то сказал, что лицо похоже на героя из фильма ужасов «Техасская резня бензопилой». Жутко, конечно, — рассказал о случившемся инженер-фотограф автосалона Никита Крицкий.

Специалист утверждает, что не проводил никаких манипуляций с фотографиями и не пользовался фотошопом.

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