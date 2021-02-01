Новосибирец набросился с пистолетом на водителя фургона за то, что он медленно ехал

Конфликт случился на улице Владимирская. Фото: кадр из видео / "АСТ-54".

В центре Новосибирска, на улице Владимирской, между шоферами грузовика и «Лады Гранты» произошел конфликт, который закончился стрельбой из пистолета. Это попало на видео.

Как рассказали в группе «АСТ-54», водителя «Лады» разозлило, что грузовик перед ним ехал слишком медленно. Водитель легковушки начал «моргать» фарами, требуя уступить ему дорогу, а затем обогнал фургон по встречной полосе.

— На светофоре я вышел спросить у него, что это за маневры, а он достал пистолет и начал стрелять в воздух. Потом ударил прикладом, оставив на кузове вмятины, — рассказал участник конфликта в группе.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

—В 13.48 в отдел полиции поступило сообщение о конфликте на проезжей части между водителями, в руках одного из участников был предмет, похожий на пистолет. На место произошедшего прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции, участников конфликта не обнаружено. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, разыскивают участников конфликта и выясняют все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

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