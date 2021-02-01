В Новосибирске запустили необычный исторический проект

Проект посвящен 30-летию газеты. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» - издание, которое с сибиряками уже больше четверти века. В честь своего 30-летия газета запустила необычный исторический проект.

В ближайших номерах «Ведомостей Законодательного собрания Новосибирской области» вы найдете публикации о каждом из 30 годах, в которые они выходили. И это будет очень занимательный экскурс не только в историю издания, но и в историю самой столице.

Например, вы помните, что в 1991 году были проблемы с маргарином, а программа телевидения занимала всего одну газетную полосу, так как телеканалов было всего три — первый, второй и третий. А в 1992 году году килограмм говядины стоил 170 рублей, а килограмм окорочков - 380 рублей. Это еще и много друх вещей вы узнаете из этого исторического проекта.