Погода в Новосибирске на 1 февраля 2021 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают немного морозный день. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 1 февраля 2021 года будет немного морозной: такой прогноз дали синоптики новосибирского гидрометцентра.

- В области днем воздух прогреется до минус 12 - минус 17 градусов, в некоторых районах - до минус 6 - минус 11 гадусов. Непосредственно в Новосибирске будет минус 13 - минус 15 градусов, - сообщили в новосибирском гидрометцентре. - Ночью по области похолодает до минус 15 - минус 20 градусов.

Метеорологи прогнозируют по области небольшие снегопады, ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Примерно такой же прогноз дает и портал «Яндекс»: днем в Новосибирске будет минус 13 градусов, осадков не ожидается.

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