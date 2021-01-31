Новосибирец стал участником передачи «Своя игра»: сможете ли вы ответить на его финальный вопрос

Виталий боролся за победу в шестой раз. Фото: личный архив.

В воскресенье, 31 января, участником передачи «Своя игра» стал журналист издания «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» Виталий Соловов. Боролся за победу сибиряк уже в шестой раз.

- Съемки проходили в конце ноября в Москве, а эфир показали только сейчас, - рассказал КП-Новосибирск Виталий Соловов. - Кстати, за полгода до этого мы с Петром Борисовичем Кулешовым играли в «Инстаграме». Он в в прямом задал вопросы своим подписчикам, и я был одним из участников.

Необычными зрителями непросредственно в съемочном павильоне стали коты:

- Сколько их там живет - я не успел посчитать, но одного погладил, - смеется Виталий.

Проиграл сибиряк на финальном вопросе:

- В 1851 году Карл Вундерлих изучил этот показатель у 25 тысяч жителей Лейпцига и получил значение, которое превышает привычное для нас на 0,4. Сейчас считается, что данные Вундерлиха были точными, а этот показатель действительно снижается, - сказал ведущий Петр Кулешов и попросил назвать показатель.

Виталий предположил, что это вес, а оказалось, что температура тела у человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru