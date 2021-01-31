Под Новосибирском бизнесмен выстрелил в полицейского, перепутав его с кабаном

Бизнесмен не разглядел человека в темное время суток и выстрелил. Фото: Алексей Булатов // соцсети

Охота на кабана в Новосибирской области обернулась несчастным случаем. Инцидент произошел поздним вечером 28 января возле поселка Республиканский, на границе с Алтайским краем.

— 39-летний бизнесмен из Новосибирска выстрелил из ружья во время охоты на кабана. В этот момент на расстоянии около 100 метров находился 30-летний инспектор новосибирской роты ДПС. Потерпевший был доставлен в Кочковскую ЦРБ с огнестрельным ранением в грудь, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Полицейский выжил: он рассказал, что находился на охоте не в служебное время. Его направили на медосвидетельствование.

— Проводится раследование, по результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — сообщил источник в МВД по Новосибирской области.

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