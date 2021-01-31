В Новосибирской области дед до полусмерти избил шестимесячную внучку

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Светлана Маковеева//Соцсети

29 января пьяный дед жестоко избил полугодовалую внучку в селе Лобино Краснозерского района.

— 22-летняя мать девочки приехала в гости к родственникам своего сожителя в село Лобино. Вечером совместно с родителями они распили бутылку водки, после чего мать ушла в магазин за детским питанием. Сожитель уснул, а ребенка остался со свекром. Через 20 минут мать вернулась и застала грудничка на кровати с синяками на лице и вмятиной на голове. Свекр отказался что-то объяснить, — прокомментировал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Девочка была госпитализирована в отделение реанимации Красноозерской ЦРБ. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом темени, разрыв барабанной перепонки правого уха.

Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Ранее мужчина не был судим, официально не работал.

В районном отделе СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное до по статье причинение тяжкого вреда малолетнему с особой жестокостью. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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