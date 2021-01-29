«Он мог только ползать»: новосибирские ветеринары спасли кота с вывернутыми лапами

В Новосибирске необычному коты ветеринары ищут дом. Фото: «Пульс»

В Новосибирске прооперировали кота Агата с врожденной аномалией. Он родился с лапами, вывернутыми в разные стороны. В полтора года хозяева сдали его в приют в Братске. Там коту провели несколько операций, а потом самолетом отправили в Новосибирск.

— Операцию ему провел Сергей Горшков. Реабилитацией и послеоперационным уходом занималась я. Кот не мог пользоваться задними лапами, практически не ходил, мог только ползать. Ему поставили фиксаторы. Пару месяцев назад их ему сняли, но к сожалению работоспособность была только у одной лапки, вторая стала правильной формы, но кот не мог ей пользоваться из-за сильного ограничения подвижности. Мы решили ампутировать лапу и пристраивать кота в добрые руки, — рассказала КП-Новосибирск ветеринар клиники «Пульс» Анна Завгородняя.

Агата привезли из Братска на самолете. Фото: «Пульс»

Вот только никто , пока не горит желание забрать себе кота-инвалида.

— Все умиляются, но никто не хочет его забирать. Но мы все же надеемся что кот сможет кого-то очаровать. Он очень ласковый и милый. Любит бегать за мышкой, кота ничуть не смущает, что у него проблемы с задними лапками. Дайте ему картонку, мышку и он будет сам себя развлекать, если всем вокруг некогда поиграть и почесать пузико, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Сейчас Агат живет в клинике «Пульс». Если вам приглянулся необычный кот, звоните или пишите по телефону 8 — 913 — 917 — 06 — 16.

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