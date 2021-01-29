В микрорайоне «Европейский берег» открывается новый детский сад на 220 мест

В Новосибирске построили новый детский сад на 220 мест. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Мамы и папы микрорайона «Европейский берег» могут порадоваться: там на улице Владимира Заровного, 30 открывается новый детский сад на 220 мест. Учреждение уже получило разрешение на ведение образовательной деятельности, и начнет принимать малышей в феврале. Накануне открытия там побывал мэр Анатолий Локоть.

— Детский сад в этом микрорайоне был просто необходим — «Европейский берег» быстро строится, растет его население, много семей с детьми. В феврале дошкольное учреждение начнет свою деятельность. Строительство завершено в срок, качество строительных и отделочных работ хорошее, все разрешительные документы получены, — заявил мэр Анатолий Локоть. — Получение лицензии на образовательную деятельность — это тоже сложный процесс, с этого года в связи с пандемией ужесточаются санитарные нормы и требования пожарной безопасности — учреждение должно всем им соответствовать. Могу сказать, что все 10 детсадов, построенные в 2020 году, к середине февраля получат разрешительные документы и начнут работать.

Глава города отметил, что в микрорайоне также решается вопрос с местами для детей постарше — напротив сада строится здание школы.

— В этом году у нас возводится два детских сада и три школы. Их строительство мы ведем за счет участия в двух федеральных программах, которые входят в нацпроект «Демография», — отметил мэр Анатолий Локоть. — Есть надежда, что по мере исполнения бюджета 2021 года планы изменятся — добавятся новые объекты. Все зависит от того, как будет складываться экономическая ситуация.

Напомним, площадь нового детсада — 9 тысяч квадратных метров, предусмотрено 12 групп, из которых четыре — ясельные, для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет. Там оборудованы изостудия, музыкальный и спортивный залы, планируется открытие хореографической студии. На территории сада обустроена физкультурная площадка.

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