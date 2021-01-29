В Новосибирске электричка сбила 31 летнего мужчину: ему оторвало ногу

В Новосибирске поезд сбил мужчину и оторвал ему ногу. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО

В пятницу, 29 января, 31-летний мужчина, переходивший пути, попал под колеса поезда, ехавшего из Каргата в Новосибирск. Это произошло на втором пути остановки «Ипподром». Новосибирец выжил, но лишился ноги. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу.

— Переходя железнодорожные пути, он не отреагировал на звуковые сигналы электропоезда. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, — прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

В Также в ведомстве рассказали о том, что часом ранее в этот же день поезд сбил еще одного человека. Трагедия произошла на перегоне станций Ояш-Чебула. Там 55-летний житель Мошково шел по путям в сторону станции Болотная. От полученных травм пострадавший скончался.

Следователям предстоит выяснить все детали происшествий.

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