«Машину будто разорвало»: под Новосибирском водитель «Toyota» чудом выжил в страшной аварии

Под Новосибирском столкнулись иномарка и грузовик. Фото: стоп-кадр/«Инцидент Барнаул»

В пятницу, 29 января, на трассе между Черепаново и Линево в Новосибирской области произошла страшная авария. Там столкнулись «Toyota» и грузовик с прицепом. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металлолома.

— Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его буквально разорвало, — рассказал очевидец в группе «Инцидент Барнаул».

В ГИБДД по Новосибирской области прокомментировали ДТП.

— За рулем «Toyota» находился 47-летний житель Черепанова. Он ехал в сторону Новосибирска, а грузовой автомобиль двигался во встречном направлении, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с седаном. В аварии никто не пострадал, оформлено как столкновение с материальным ущербом. Водителю иномарки действительно повезло, — рассказали КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирской области.

Со слова очевидца, который оказал помощь водителю, мужчина был в машине один.

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