В Новосибирске от коронавируса скончались еще 8 пациентов: самому старшему было 92 года

Свежую статистику опубликовал оперативный штаб области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 29 января, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 8 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчина, ему был 71 год, женщины – 55 лет, 58 лет, 67 лет, 73 года, 74 года, 80 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерло 1 209 человек, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 113 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 15 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 31 982 человек, в том числе у 1804 детей, выздоровели 29 330 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

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