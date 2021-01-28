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Общество

«Выносил их целый месяц»: новосибирец украл из торгового центра 90 ступеней эскалатора

Похищенные части стоили почти полмиллиона рублей
Надежда РЫЖКИНА
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По факту кражи сейчас проводится проверка.

По факту кражи сейчас проводится проверка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске из торгового центра в Заельцовском районе с эскалатора украли 90 степеней. Установлено, что преступник уносил запчасти эскалатора постепенно в течение месяца.

— С 25 декабря 2020 по 26 января 2021 года посетитель унес из торгового центра 90 ступеней эскалатора, сумма ущерба — 450 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по Новосибирской области поступило заявление, сейчас по факту кражи проводится проверка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Академгородке у всемирно известного ученого-математика украли золотые медали.

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