Сибирячка, обвинившая мужа в педофилии из ревности, устроила пикет и просит его освободить

Женщина вышла на одиночный пикет. Фото: предоставлено правозащитницей Анной Тажеевой.

Сибирячка, которая обвинила своего мужа в педофилии из ревности вышла на одиночный пикет. Напомним, что женщина подговорила 8-летнюю дочку дать жуткие показания против родного отца. Сейчас Ольга* с плакатом стоит на площади Ленина и просит освободить супруга.

— Я не знаю, на что надеяться. Ездила к нему на свидания. Он меня простил, — рассказала Ольга.

По словам сибирячки, она не раз говорила в суде, что все выдумала. Только на решение служителей Фемиды это не повлияло.

— Я даже полиграф проходила. Он показал, что я оговорила своего мужа. Никто это во внимание не принял, — объясняет женщина.

В начале февраля суд будет рассматривать апелляцию по этому делу.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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