Заместитель новосибирского министра здравоохранения объяснила, почему не ставит себе прививку от ковида

Заместитель министра ответила на вопросы о вакцинации Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова не ставила себе прививку от коронавируса. Об этом она сказала, отвечая на очередной вопрос в студии Радио КП-Новосибирск.

- Я на самом деле не получила еще вакцинацию. Потому что я менее, чем полгода назад сама перенесла коронавирусную инфекцию. Я сама себе этот вопрос задам через несколько месяцев, - объяснила Елена Анатольевна в эфире Радио КП-Новосибирск.

Замминистра сделала акцент на том, что людям с антителами не желательно записываться на получение вакцины.

- Мы охватываем тех, кто не переболел коронавирусной инфекцией. Сейчас мы не рекомендуем записываться и бежать на вакцинацию с просьбой получить вакцину. Сейчас охват идет тех, кто ранее не переболел, - прокомментировала Аксенова.