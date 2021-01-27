Пробки в Новосибирске 27 января 2021 года: снегопад и аварии привели к девятибальным заторам

В Новосибирске легковушка вылетела в сугроб после аварии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вечер среды у сибирских водителей явно не задался: из-за снегопада произошло немало аварий и город сковали девятибальные пробки в Новосибирске 27 января 2021 года.

- На перекрёстке улицы Кирова и улицы Воскова водитель Toyota Corolla, двигаясь в сторону центра, столкнулся с самогрузом, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - На удице после столкновения с внедорожником Mitsubishi Pajero влетел в сугроб седан Hyundai Solaris, брендированный Uber.

Но это еще не все злоключения новосибирских водителей: на Октябрьском мосту на подъезде к площади Лыщинского забуксовали фуры.

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