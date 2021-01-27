В Новосибирске во время пожара в кулинарии погиб мужчина

Пожар случился в павильоне кулинарии. Фото: ГУ МЧС по Новосибирско йобласти.

Днем в среду, 27 января, загорелась кулинария на улице Ключ-камышенское плато в Октябрьском районе Новосибирска.

- Вызов дежурным поступил около 15.00, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. - На момент приезда пожарных шёл дым из под кровли кулинарии, которая находится в одном здании с продуктовым магазином.

Сотрудникам МЧС в течение 14 минут удалось локализовать пламя и не дать ему перекинуться на соседний продуктовый магазин.

- Площадь пожара составила 15 квадратных метров: в кулинарии сгорели кухня, кабинет и дощатая пристройка, продуктовый магазин не поврежден, - продолжают в ведомстев. - Из магазина самостоятельно эвакуировались 8 человек, не пострадали.

Увы, без жертв не обошлось: во время пожара погиб мужчина. Его тело обнаружили сотрудники МЧС.

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