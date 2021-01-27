В Новосибирске из-за ДТП с такси парализовано движение трамваев

ДТП парализовало движение трамваев. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В среду, 27 января, такси врезалось трамвай №13. ДТП произошло на пересечении улиц Панфиловцев и Никитина. Из-за аварии движение трамваев парализовано. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Удар пришелся на заднюю боковую дверь такси. Машину развернуло на рельсах и она встала поперек, создавая помеху для движения. Трамваи не могут проехать в обе стороны. Машина стоит на рельсах, а водители выясняют отношения. На место ДТП приехал аварийный комиссар.

Пассажирам пришлось воспользоваться другим общественным транспортом.

Напомним, в Новосибирске 40-градусный мороз сменило резкое потепление и снегопад. Автомобилистов просят быть внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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