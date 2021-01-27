Новосибирцев могут посадить на 8 лет за то, что торговали краснокнижной рыбой и черной икрой

В Новосибирске будут судить двух мужчин за продажу краснокнижной рыбы и черной икры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить двух местных жителей 35 и 37 лет. Они продавали краснокнижную рыбу и черную икру. Товар они приобрели у рыбаков в Томской области.

— По версии следствия, мужчины в сентябре 2020 года купили у рыбаков сибирского осетра. Рыба занесена в Красную книгу. Обвиняемые привезли ее в Новосибирск. Тут они купили черную икру калуги, которая также занесена в Красную книгу. Все это они планировали продать. Незаконную торговлю пресекли сотрудники пограничного управления УФСБ России по Новосибирской области. Они под видом покупателей приобрели 6 килограммов сибирского осетра и полкилограмма икры калуги. За все это сотрудники заплатили 22 тысячи рублей, — рассказали в областной прокуратуре.

На продавцов рыбы завели уголовное дело. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Заельцовский районный суд Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru