Матч «Сибирь» — «Нефтехимик» 26 января 2021 года: болельщики ликуют

Матч «Сибирь» — «Нефтехимик» 26 января 2021 года завершился в пользу новосибирских спортсменов. Фото: https://vk.com/hcsibir1962
Матч «Сибирь» — «Нефтехимик» 26 января 2021 года завершился в пользу новосибирских спортсменов. Игра закончилась со счетом 6:4.
— Поначалу казалось, что очередной домашний матч Чемпионата КХЛ завершится легкой победой новосибирцев, которые к 16-й минуте повели со счетом 3:0. Однако нижнекамский клуб не сдался и, заменив вратаря, бросился отыгрываться, забросив 4 шайбы подряд, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — И все же сибиряков не надломило неудачное развитие событий, и чаша весов склонилась в нашу пользу. Дубль на счету Ефима Гуркина, по шайбе забросили Александр Шаров, Виктор Комаров, Олег Ли и Егор Миловзоров.
Следующий свой матч хоккейная «Сибирь» проведет с клбом «Трактор» из Челябинска. Игра состоится 28 января.
Тем временем, в соцсетях болельщики искренне радуются победе любимой команды и желают спортсменами успехов в дальнейших играх:
— Игра — огонь!
— Так держать, «Сибирь»!
— Ребята сегодня просто красавчики, — пишут люди.
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