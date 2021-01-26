В Минэнерго рассказали, из-за чего выросли цены на бензин

В Министерстве энергетики России объяснили рост оптовых цен на бензин. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Министерстве энергетики России объяснили рост оптовых цен на бензин. Сейчас эта тема волнует всех автомобилистов, ведь с начала 2021 года средняя цена на него выросла до 46,22 рублей за литр. Там отметили, что стоимость бензина на внешних рынках изменилась вслед за ростом цен на нефть, которые находятся сейчас на уровне выше, чем были в среднем в 2020 году. А это влияет и на оптовую внутреннюю цену на бирже.

— При этом рост цен в рознице на АИ-92 на АЗС с начала 2021 года сохраняется в пределах инфляции — по данным Росстата, с 12 по 18 января цена на бензин изменилась на 0,2% при сопоставимой инфляции, — сообщили изданию NEWS.ru в пресс-службе Минэнерго.

В Министерстве также отметили, что текущий объем поставок бензина полностью обеспечивает спрос внутреннего рынка и не влияет на биржевую динамику. Сейчас поставки топлива на российские АЗС идут в стабильном режиме.

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