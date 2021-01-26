«Машина была заведена»: в Бердске супруги отравились выхлопными газами в гараже

Следователи выясняют причину гибели пенсионерки, задохнувшейся в гараже. Фото: архив КП

В Бердске пожилые супруги отравились выхлопными газами в гараже. Когда пенсионеров обнаружили, они были без сознания. Медикам удалось реанимировать 70-летнего мужчину. Его госпитализировали в реанимацию. А его 68-летнюю супруга спасти не удалось. Она погибла на месте. Это произошло 22 января около 15.00 в гаражном комплексе «Автомобилист».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Машина в гараже была заведена. По данному факту выезжали следователи СК, которые проводят доследственную проверку, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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