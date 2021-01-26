Погода в Новосибирске на 26 января 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет морозно и туманно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 26 января 2021: столбик термометра опустится ниже 40 градусов. Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, которые будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня преимущественно без осадков. Местами изморозь, дым, дымка. Температура воздуха -30, -28 градусов, местами до -40 градусов. На дорогах будет скользко. Ветер — юго-восточный 3-8 метров в секунду. По области температура воздуха местами составит -29 градусов, также местами туман, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -34 градусов, днем — -26 градуса, а вечером столбик термометра опустится до -27 градуса.

После аномального холода в Новосибирск придет резкое потепление до -5 градусов.

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