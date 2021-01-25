Новосибирец опоздал на BlaBlaCar и чудом избежал смерти в страшной аварии

Мужчина чудом избежал смерти в аварии на Чуйском тракте, произошедшей 23 января. Фото: УГИБДД по Новосибирской области

Мужчина чудом избежал смерти в аварии на Чуйском тракте, произошедшей 23 января. Он должен был ехать в одной из разбившихся машин: договорился с автомобилисткой с помощью сервиса «BlaBlaCar», однако опоздал к назначенному времени выезда, и отправился в Барнаул другим транспортом.

— Нужно было ехать из Новосибирска в Барнаул, на 12:30 увидел девушку которая должна была поехать туда, написал ей, но она мне не ответила. Тогда я решил найти на всякий случай запасной вариант и без бронирования договорился с парнем на 12:50 на том же месте. Но я опоздал на автобус и вовремя добраться до назначенного места выезда не успел, девушка уехала без меня, — пишет сибиряк в своем посте на сервисе «Пикабу». — Я поехал с другим водителем и на трассе около Черепанова мы увидели страшную аварию. Я даже не разглядел, что это были за автомобили. А уже вернувшись домой в соцсетях увидел это ДТП и заметил, что там была та самая машина, на которой должен был ехать я — «Хендай IX3».

В ДТП погибли три человека. Фото: УГИБДД по Новосибирской области

Напомним, как сообщали в ГИБДД по Новосибирской области, в результате этой аварии на месте происшествия погибли две женщины: 31-летняя водитель и 32-летняя пассажирка «Хендая». Позже, от полученных травм в больнице скончался 40-летний пассажир «Тойоты». В ДТП пострадали также пассажир «Хендая» и водитель внедорожника. Предположительно, авария случилась из-за того, что девушка за рулем «Хендая» не успела закончить маневр обгона и столкнулась с ехавшей навстречу машиной.

Под постом мужчины в сети отписались также некоторые очевидцы аварии. Один из них написал, что остановился тогда около места ДТП, чтобы помочь, но ему ответили, что смысла в этом уже не было:

— Я ехал в Новосибирск из Бийска, когда увидел эту аварию. Остановился тогда узнать, нужно ли что-нибудь, но мне сказали, что помогать там уже смысла не было. Мужчина, которого буквально выкинуло из «Хендая» еще дышал, но на нем уже живого места не было. А те, с кем женщина на «Хендае» столкнулась, к счастью, сильных повреждений не получили, сидели отогревались в остановившейся фуре, — пишет очевидец. — Там место это на подъеме, видимо она начала обгонять, и не увидела встречные машины.

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