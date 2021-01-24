«Слышишь сирену — одолевает ужас»: сибиряки сняли сериал про апокалипсис в Новосибирске

Вместо актеров пригласили любителей страйкбола, на съемках подрывали гранаты. Фото: предоставлено Александром Ким

Новосибирские фанаты игр о выживании после катастроф запустили сериал по компьютерной бродилке S.T.A.L.K.E.R.

— В сериале мы хотим отразить всю суть и передать атмосферу одноименной компьютерной игры. В Новосибирске есть места, где можно снимать на подобную тематику - те же заброшенные здания. Но нам приходится договариваться с администрацией и правоохранительными органами, потому что мы используем свето-шумовые гранаты, — рассказал КП-Новосибирск организатор проекта Александр Ким.

Создатели сериала запланировали сезон из 7 серий, часть уже отсняли летом — после снятия карантина по коронавирусу.

— В реальной жизни ты понимаешь, что к такому ты не готов. Потому что будь ты хоть трижды выживальщиком с арсеналом оружия, ты сталкнешся с вопросом: «А как выжить, оставаясь человеком?». Все это может показаться игрой воображения, но, гуляя с собаками в карантин, ты вдруг внезапно слышишь сирену. И на короткое время тебя одолевает ужас от осознания того, что может произойти, — например, массовые беспорядки, — рассказал Александр Ким.

Пользователи соцсетей хвалят проект, но нашлись критики внешнего вида сталкеров:

— Чистые, будто только из дома вышли. Джинсы бы затереть и измазать в песке, немного грязи. Ну и лица сделать более «запыленными», — написал Николай.

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