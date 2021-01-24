«Они будто плюшевые»: карликовые игрунки в Новосибирском зоопарке показали детенышей

Малыши живут в большом вольере. Фото: Анна НОВИКОВА

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило обезьянки — карликовые игрунки показали своих малышей. Детеныши попали в объектив пенсионерки и частой посетительницы зоопарка Анны Новиковой.

— Подойди поближе, иди сюда, не бойся, — ласково позывает их к себе Анна.

На кадрах видно, как малыши живут в большом и просторном вольере. Они аккуратно лазят по деревьям и озираются вокруг.

Эти кадры очень умилили пользователей социальных сетей:

— Они же как игрушечные.

— Какие милашки!

— Такие маленькие, а такие любопытные.

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