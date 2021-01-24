«Они будто плюшевые»: карликовые игрунки в Новосибирском зоопарке показали детенышей

Малыши живут в большом вольере. Фото: Анна НОВИКОВА
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило обезьянки — карликовые игрунки показали своих малышей. Детеныши попали в объектив пенсионерки и частой посетительницы зоопарка Анны Новиковой.
— Подойди поближе, иди сюда, не бойся, — ласково позывает их к себе Анна.
На кадрах видно, как малыши живут в большом и просторном вольере. Они аккуратно лазят по деревьям и озираются вокруг.
Эти кадры очень умилили пользователей социальных сетей:
— Они же как игрушечные.
— Какие милашки!
— Такие маленькие, а такие любопытные.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru