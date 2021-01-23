Не вернулся от гостей: в Новосибирской области ищут пропавшего мужчину с необычными именем и татуировкой на руке

В Новосибирской области ищут пропавшего 28-летнего Аллахкулиева Исмайыла Панах оглы. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут пропавшего 28-летнего Аллахкулиева Исмайыла Панах оглы. Мужчина был в гостях в селе Плотниково, 22 декабря он собрался возвращаться в Новосибирск. В последний раз, когда он говорил с родными по телефону, мужчина сообщил, что уже едет на машине и скоро будет дома. Однако домой он так и не добрался, и на связь больше не выходил, его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

— Приметы: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, черные волосы карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новоисибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в синюю куртку с черными полосками, черные спортивные штаны и черные зимние кроссовки. У пропавшего есть татуировка на левой кисти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться мужчина или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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