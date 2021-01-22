Ушел из больницы и пропал: в Новосибирске ищут 80-летнего дедушку в двух куртках

В Новосибирске ищут пропавшего 80-летнего Анатолия Васильевича Кочеткова. Фото: "ЛизаАлерт" Новосибирск

В Новосибирске ищут пропавшего 80-летнего Анатолия Васильевича Кочеткова. По словам волонтеров, об его исчезновении заявили в полицию родственники, правоохранителям удалось выяснить, что в день своей пропажи, 17 января, мужчина попал в одну из больниц в Октябрьском районе города. Когда врачи оказали ему необходимую помощь, из больницы пенсионер ушел. С этого момента его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в две куртки: синего и серо-голубого цвета, голубые джинсы, черные сапоги и коричневую шапку.

Поисковики также отмечают, что у сибиряка могут быть определенные проблемы с памятью и ориентированием в пространстве. Он может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анатолий Васильевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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