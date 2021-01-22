«Приуныла после праздников»: в селе под Новосибирском новогодняя елка рухнула на машину

Дерево рухнуло прямо на припаркованную рядом машину. Фото: Кадр из видео

Новогодние праздники остались позади, и сибиряки начали понемногу избавляться от елок в своих квартирах. Демонтировать начали и елки, стоящие на улицах в разных селах и деревнях. Но во время ликвидации новогодней елки в селе Прокудское под Новосибирском что-то пошло не так: дерево рухнуло прямо на припаркованную рядом машину. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— В селе Прокудское Коченевского района во время ликвидации новогодней ели что-то пошло не так, — сообщается в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где и было опубликовано видео.

Тем временем, многие сибиряки не смогли удержаться от комментариев, глядя на этот инцидент. Многие люди написали в сети, что падение этой елки можно было предугадать заранее:

— Не понимаю, зачем ставить машину рядом с елкой, которую пилят?

— То, что она упадет, было сразу ясно.

— Она просто приуныла после праздников.

— Ну, хорошо хоть сами они под эту елку не встали, — пишут люди в комментариях под постом.

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