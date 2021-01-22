В Новосибирске полицейские застрелили дебошира, палившего по ним из ружья

Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими. ЧП произошло вечером 21 января. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Аральская 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает людям оружием. На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. По указанному адресу находился 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает охотничьим ружьем, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Правоохранители несколько раз попросили дебошира сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Но на слова мужчина никак не отреагировал. Он стал угрожать сотрудникам убийством, а потом как минимум дважды выстрелил из своего охотничьего ружья «МР 153» в их сторону.

Одному из сотрудников Росгвардии дробь патрона повредила шлем на голове. Тогда сотрудник ППС и один из полицейских открыли ответный огонь из табельного. В результате чего сибиряк получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи: было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Кроме того, следствие также даст правовую оценку законности действий правоохранителей.

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